«Pagami e ti cancello i debiti fiscali». Condannato dipendente “infedele” della Camera di commercio di Catanzaro

Quattro anni di reclusione, questa la condanna emessa dal Tribunale di Catanzaro nei confronti dell’ex dipendente della Camera di commercio Sebastiano Trovato, accusato di induzione indebita a dare o promettere utilità. Il dipendente “infedele” è stato inoltre condannato anche all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, alla estinzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione e al risarcimento dei danni patrimoniali e d’immagine in favore dell’ente camerale, costituitosi parte civile con il patrocinio dell’avvocato Vincenzo Arnò. I fatti risalgono al 2018 allorquando Andrea Rotundo, imprenditore attivo nella ristorazione, rientrato dalla Germania dove viveva da anni, appressa la notizia che era stato pignorato per un debito di circa 300.000 euro nei confronti dell’Inps, per contributi previdenziali maturati perché aveva omesso di cancellare la sua iscrizione dal registro delle ditte, nonostante avesse cessato da molti anni tale attività, si è rivolto agli uffici camerali per risolvere la situazione. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura e contestata nel processo, Sebastiano Trovato, dipendente della Camera di commercio addetto al servizio Registro Imprese, Albi e Ruoli, avrebbe indotto Andrea Rotundo a dargli somme di denaro, cosa verificatisi in più circostanze, al fine di fargli ottenere la cancellazione dal registro delle ditte e del debito nei confronti dell’Inps.

