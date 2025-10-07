Trasporti in Calabria, Trenitalia: modifiche alla circolazione per lavori fra Vibo Pizzo e Lamezia Terme

Modifiche alla circolazione dei treni dal 5 al 24 ottobre, per consentire lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria fra Vibo Pizzo e Lamezia Terme.

I treni Frecciarossa e Frecciargento delle relazioni Reggio Calabria-Roma-Milano-Torino, Reggio Calabria – Venezia e Sibari-Bolzano subiscono modifiche di orario, anche con anticipi e allungamento dei tempi di viaggio

Alcuni treni Intercity e Intercity Notte delle linee Reggio Calabria-Roma/Torino/Milano e Sicilia-Roma/Milano subiscono modifiche d’orario - anche con anticipi di partenza - e di fermate, con un aumento dei tempi di viaggio.

I treni del Regionale di Trenitalia sulla Tirrenica subiscono modifiche d’orario, anche con anticipi di partenza e limitazioni di percorso, nella tratta Reggio Calabria–Lamezia Terme-Paola-Cosenza. Per garantire la mobilità, sono previsti nuovi treni tra Reggio Calabria e Rosarno e bus dedicati tra Rosarno e Lamezia Terme Centrale, con fermata intermedia a Vibo Pizzo.

La rimodulazione dell’offerta regionale interesserà anche i treni della relazione Reggio Calabria–Lamezia Terme via Tropea, della Lamezia-Catanzaro Lido e della Villa San Giovanni-Melito Porto Salvo.