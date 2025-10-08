Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Catanzaro, rogo in via Lucrezia della Valle. A caccia di risorse per la bonifica

Catanzaro, rogo in via Lucrezia della Valle. A caccia di risorse per la bonifica

Sopralluogo dell’assessore all’Ambiente Colosimo con i tecnici del Comune e i Vigili del fuoco. Servirà una ditta specializzata per identificare i rifiuti bruciati e per rimuoverli da quell’area

Resta altissima l’attenzione a 24 ore dal rogo scoppiato in via Lucrezia della Valle. C’è preoccupazione, ci vorranno tempo e risorse per mettere in sicurezza quell’area della città. Un primo bilancio è stato fatto ieri mattina quando i vigili del fuoco hanno accompagnato sul luogo l’assessore comunale all’Ambiente Irene Colosimo e alcuni tecnici di Palazzo De Nobili. Dopo che i vigili del fuoco avranno concluso la prima messa in sicurezza della zona percorsa dalle fiamme, l’amministrazione comunale dovrà individuare una ditta specializzata che avrà il compito di identificare il tipo di materiale che è stato dato alle fiamme e stabilire anche i volumi di quanto è stato bruciato. Dopo questa fase si potrà intervenire per la rimozione dei rifiuti speciali. Serviranno risorse cospicue, è probabile che nelle prossime ore Palazzo De Nobili chieda fondi alla Regione Calabria.
