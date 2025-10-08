Famiglie come clan, tra violenza, furti e danneggiamenti: 5 arresti a Isola Capo Rizzuto

I carabinieri della Compagnia di Crotone hanno eseguito un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Crotone che ha disposto 5 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti di nazionalità rumena ad Isola di Capo Rizzuto (KR). Le ipotesi di reato attribuite a V.A.A, 33enne, L.B.V., 29enne, P.C.I., 25enne, V.R.C., 22enne, V.G.A., 24enne, tutti residenti ad Isola Capo Rizzuto, sono atti persecutori, furto aggravato e danneggiamento in concorso e lesioni personali nei confronti degli appartenenti ad un’altra famiglia rumena del posto.

Le indagini sono state avviate nel mese di agosto 2025 a seguito di una denuncia con cui sono stati fatti emergere alcuni degli episodi poi ricostruiti: in tutto i più gravi sono sette, consistiti in violenze fisiche, lesioni, danneggiamenti di auto e furti, ai danni dei familiari della donna, con la conseguenza dello stato costante di paura ed ansia in cui le vittime si sono trovate a vivere, a partire dai primi mesi di quest’anno fino allo scorso agosto.