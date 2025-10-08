Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Filandari, s’indaga a tutto campo. Chi ha sparato a Francesco Pio?

Il figlio dell’assessore comunale Giuseppe Pesce potrebbe essere stato bersaglio di una vendetta. La sorella del giovane anni fa si trovò contesa in una “faida” passionale culminata in un omicidio

Proseguono a ritmo battente le indagini del Nucleo Operativo del Comando provinciale carabinieri di Vibo Valentia, per individuare colui che nella notte tra sabato ha gambizzato Francesco Pio Pesce, di Filandari. I militari stanno vagliando i filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, in cerca di indizi utili. L’origine del gesto rimane un mistero, ma i carabinieri puntano alla svolta, attraverso le serrate indagini, coordinate dalla Procura di Vibo Valentia, diretta dal procuratore Camillo Falvo.
Chi ha sparato conosceva le abitudini del giovane di Pizzinni di Filandari e lo ha aspettato sotto casa, proprio nell’ora in cui era solito dirigersi al lavoro (in un panificio), tra le 3,30 e le 4 di notte. Un gesto che che sembrerebbe un “avvertimento” ma non è ancora chiaro se il messaggio fosse per la vittima o per il padre, l’assessore comunale Giuseppe Pesce.
