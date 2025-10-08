La morte di Beatrice Celia a Catanzaro. Un perito del gip stabilirà ora e cause del decesso

Sarà un perito nominato dal gip del Tribunale di Catanzaro a chiarire le cause del decesso della ventiduenne Beatrice Celia trovata senza vita nella notte tra il 16 e il 17 marzo del 2024 all’interno della casa in cui viveva con la madre a Catanzaro. Una morte con tanti, troppi punti oscuri secondo i familiari della giovane che da mesi chiedono che sia fatta piena chiarezza. Lunedì dall’ufficio gip è arrivata la comunicazione che il 17 novembre si aprirà l’incidente probatorio così come hanno richiesto la titolare del fascicolo, la pm Silvia Peru e il procuratore aggiunto Giulia Pantano. La Procura, che ha aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di morte come conseguenza di altro reato, ha sottolineato la necessità dell’udienza a causa delle «insanabili divergenze» tra la consulenza del pm e quella depositata dal consulente nominato dai familiari della ragazza. Il perito che sarà indicato dal giudice avrà il compito, «previo esame della documentazione in atti», di stabilire ora e cause della morte di Beatrice.

