Le nuove leve della cosca di Cutro. La Procura chiede 32 condanne

Mano pesante della Dda di Catanzaro per i 32 imputati coinvolti nel processo di rito abbreviato nato dall'inchiesta "Sahel" che smantellò il presunto clan Martino di Cutro. Nei loro confronti, ieri il pm Pasquale Mandolfino ha chiesto altrettante condanne per quasi tre secoli di carcere.

Le condanne chieste dal pm: per Antonio Abbruzzese 8 anni; Angelo Aiello, 13 anni e 5 mesi; Domenico Barletta, 3 anni; Antonio Colacino, 13 anni e 5 mesi; Domenico Diletto, 4 anni; Pasquale Diletto, 4 anni e 4 mesi; Francesco Ferrazzo, 2 anni e 4 mesi; Giuseppe Ferrazzo, 2 anni e 8 mesi; Paolo Fiorentino, 6 anni e 4 mesi; Giuseppe Grimaldi, 4 anni; Paolo Gualtieri, 4 anni; Raffaele Gualtieri, 4 anni; Renato Guarneri, 4 anni e 6 mesi; Benedetto Marchio, 3 anni; Marco Massafra, 6 anni; Francesco Maugeri, 3 anni; Giuseppe Migale Ranieri, 13 anni e 5 mesi; Antonio Pasquale Muto, 20 anni; Giuliano Muto (del 1998), 12 anni; Giuliano Muto (del 1988), 20 anni; Giuseppina Muto, 3 anni; Vito Muto (del 1975), 5 anni; Vito Muto del 1966, 20 anni; Fedele Oliverio, 5 anni; Rosario Parrotta, 20 anni; Fabio Passalacqua, 10 anni e 4 mesi; Leonardo Passalacqua, 3 anni; Patrick Patitucci, 3 anni e 3 anni; Salvatore Peta, 14 anni; Rosanna Policastrese, 12 anni; Matteo Santoro, 2 anni e 4 mesi; e Carlo Verni, 18 anni.

