Naufragio di Cutro: fissato l’appello per 3 scafisti

Inizierà il 16 febbraio 2026 davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro il processo a carico dei tre imputati che in primo grado sono stati riconosciuti responsabili di aver organizzato e gestito la traversata del caicco Summer Love, naufragato il 26 febbraio 2023 a pochi passi dalle coste di Steccato di Cutro causando la morte di almeno 94 migranti.

Davanti al collegio giudicante presieduto da Alessandro Bravin, dovranno comparire i pachistani Hasab Hussain di 23 anni e il 27enne Khalid Arslan ed il turco Sami Fuat di 52 anni.

