Rassegna stampa 08-10-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
- Regione Calabria, Occhiuto ragiona sulla nuova Giunta. L’idea di affidare più deleghe ai partiti
- Regionali in Calabria: Gallo e Pitaro, “giganti” moderati. Imprese di Ranuccio, Laghi e De Cicco
- Uscenti, politici navigati e volti noti. Quante sorprese tra gli sconfitti alle regionali in Calabria
- Ha vinto chi è andato a votare. Calabria divisa dall’astensione
IL VOTO NELLE CITTA’
- Catanzaro, Mancuso e Polimeni leader in città. Segnali di vitalità tra i progressisti
- Scossone elettorale al Comune di Cosenza per assessori e consiglieri in lizza
- Vibo: dopo le regionali, l’Amministrazione Romeo ora deve fare i conti con i… numeri
IN EVIDENZA
- Bilancio Ispra sugli incendi boschivi. In Calabria un’altra estate di fuoco
- Naufragio di Cutro, fissato l’appello per 3 scafisti
- Catanzaro, rogo in via Lucrezia della Valle. A caccia di risorse per la bonifica
- Le nuove leve della cosca di Cutro. La Procura chiede 32 condanne
- Reggio, a Sambatello Arrical batte cassa: mentre i ritardi aumentano
- Filandari, s’indaga a tutto campo. Chi ha sparato a Francesco Pio?
- Cetraro, le rivelazioni scottanti sull’ascesa degli Scornaienchi
POLITICA
- Elezioni comunali a Reggio, al via le grandi manovre. Ed ecco tirannide, sofismi e ipocrisia
CRONACA
- Morte di Ilaria Mirabelli in Sila. Citati in giudizio i responsabili civili
- Corigliano Rossano, la furibonda rissa tra ragazze diventa virale
- La morte di Beatrice Celia a Catanzaro. Un perito del gip stabilirà ora e cause del decesso
- In Piemonte si marcia contro la ’ndrangheta dalla villa di Belfiore
- Aggiudicata alla ditta Muraca la gestione dei rifiuti a Locri
