Un'altra auto in fiamme nel Vibonese, distrutta una Fiat 500 a Parghelia: indagano i carabinieri

Ancora un’automobile in fiamme nel Vibonese. E questa volta ad essere gravemente danneggiata dal rogo è stata una Fiat 500 parcheggiata in un’area del territorio di Parghelia. Ad accorgersi delle fiamme alcuni residenti della zona e, lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Ricadi ed i carabinieri del Comando di Tropea.

La pattuglia, oltre agli accertamenti di rito, ha immediatamente avviato le indagini, acquisendo i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Nessun ferito e né danni ad altre vetture. Tuttavia, sulla natura dell’incendio non sembrerebbero esserci dubbi: il rogo è infatti verosimilmente doloso, ma la pista battuta dagli inquirenti è presumibilmente legata a questioni private e non ad ambienti criminali. L’ultimo incendio nel Vibonese, si è registrato nella notte di giovedì a Maierato, e ad andare distrutta è stata una Mercedes.