Fuga di gas da una bombola di Gpl su un furgone per catering: paura a Catanzaro, intervengono i vigili del fuoco

Attimi di paura nella mattinata di oggi in viale Emilia, nella zona sud di Catanzaro, a causa di una fuga di gas da una bombola di Gpl a bordo di un furgone utilizzato per servizi di catering.

Secondo quanto ricostruito, durante il tragitto la bombola, sistemata all’interno del mezzo insieme ad altre attrezzature, si sarebbe ribaltata accidentalmente, provocando l’apertura del volantino e la conseguente fuoriuscita del gas. Nel giro di pochi istanti l’abitacolo del furgone si è saturato, costringendo i passeggeri a fermarsi immediatamente.

Allertati dal forte odore di Gpl, gli occupanti hanno chiamato i soccorsi. Proprio in quei momenti, alcuni operatori Anas in transito si sono accorti della situazione di pericolo e hanno disposto la chiusura temporanea del traffico su entrambe le corsie per consentire le operazioni in piena sicurezza.