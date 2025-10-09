La messa in sicurezza del Duomo di Crotone: «I lavori in appalto entro dicembre»

Entro la fine dell’anno i lavori per la messa in sicurezza sismica del Duomo saranno appaltati. A tranquillizzare fedeli e cittadini è stato l’architetto Nicola Bruno, responsabile del progetto da luglio. Il professionista ieri pomeriggio è intervenuto nella conferenza stampa convocata dall’arcivescovo Alberto Torriani in occasione della presentazione della sua lettera pastorale.

L’architetto Bruno, è il direttore dell’Ufficio tecnico dei Beni Culturali della diocesi di Cassano, ma è stato mandato a Crotone, temporaneamente, su richiesta dello stesso Torriani, proprio per velocizzare le pratiche relative al finanziamento del Pnrr grazie al quale la Cattedrale sarà messa in sicurezza.

