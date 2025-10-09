Entro la fine dell’anno i lavori per la messa in sicurezza sismica del Duomo saranno appaltati. A tranquillizzare fedeli e cittadini è stato l’architetto Nicola Bruno, responsabile del progetto da luglio. Il professionista ieri pomeriggio è intervenuto nella conferenza stampa convocata dall’arcivescovo Alberto Torriani in occasione della presentazione della sua lettera pastorale.
L’architetto Bruno, è il direttore dell’Ufficio tecnico dei Beni Culturali della diocesi di Cassano, ma è stato mandato a Crotone, temporaneamente, su richiesta dello stesso Torriani, proprio per velocizzare le pratiche relative al finanziamento del Pnrr grazie al quale la Cattedrale sarà messa in sicurezza.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale
La messa in sicurezza del Duomo di Crotone: «I lavori in appalto entro dicembre»
L’annuncio dell’architetto Bruno inviato dalla diocesi di Cassano per sbloccare il progetto. L’arcivescovo Torriani ha illustrato la lettera pastorale incentrata sui sei punti fondamentali
Caricamento commenti
Commenta la notizia