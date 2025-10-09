Sparatoria del 2016 a Vibo Valentia, reati prescritti: nessun colpevole per l’agguato di piazza Municipio

Nessun colpevole per la sparatoria avvenuta a Vibo Valentia nella centralissima piazza Municipio nella notte del 10 luglio 2016. La seconda sezione penale della Cassazione ha infatti dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’imputato Loris Palmisano, 29 anni, di Vibo Valentia, poiché i reati contestati sono ormai estinti per avvenuta prescrizione. In primo grado era stato condannato dal Tribunale di Vibo in data 8 aprile 2024 alla pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate dall’uso di una pistola, più 11mila euro di multa e interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. In primo grado il pm della Procura di Vibo, Eugenia Belmonte, aveva chiesto per Palmisano la condanna a 13 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di tentato omicidio aggravato dai futili motivi, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di arma da fuoco. Due i feriti portati nell’immediatezza in ospedale: Domenico Camillò e Mirko La Grotteria. Al centro della sparatoria la contesa per una ragazza. Loris Palmisano il 20 novembre 2023 è stato condannato in primo grado a 14 anni e 2 mesi nel maxiprocesso Rinascita Scott contro la 'ndrangheta del Vibonese, mentre Domenico Camillò è stato condannato nello stesso maxiprocesso a 26 anni di carcere. Per entrambi è in corso il processo d’appello.