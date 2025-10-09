Terza auto in fiamme in una settimana nel Vibonese: nuovo rogo nella notte ad Arena

Ancora un’automobile in fiamme. Questa volta, il rogo ha interessato il mezzo di un’anziana di Arena. Il veicolo, era parcheggiato davanti a un edificio comunale, la cui facciata è stata parzialmente danneggiata dalle fiamme. L’incendio si è sviluppato nel corso della notte, ma ancora non si conosce la sua natura: al momento, non è infatti ancora stato stabilito se si tratti di un atto doloso o di un caso di autocombustione. A lanciare l’allarme sono stati i residenti. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri della locale stazione che hanno eseguito tutti gli accertamenti ed avviato le indagini. In mancanza di elementi utili a determinarne l’origine, determinanti potrebbero essere i filmati delle telecamere presenti in zona. L’episodio di Arena si inserisce tuttavia in una preoccupante serie di incendi che, nell’arco di una sola settimana, hanno mandato in fumo tre vetture tra Maierato, Tropea, ed ora Arena.