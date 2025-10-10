Case popolari di via Israele a Crotone, la vicenda sul tavolo del Tar

Finisce a carte bollate la vicenda scaturita dal progetto del Comune di Crotone di realizzare 24 alloggi di edilizia popolare in via Israele. Il comitato di quartiere Tufolo Farina s’è infatti rivolto al Tar della Calabria per chiedere l’annullamento della delibera n. 325 della giunta guidata dal sindaco, Vincenzo Voce, che il 10 luglio di quest’anno ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione con il quale è stato avviato l’iter per mettere in piedi le abitazioni popolari.

Le quali - com’è noto - sono previste da Agenda urbana, il piano delle opere finanziato dalla Regione con 15.784.358,7 euro per migliorare le aree urbane. L’intervento contestato, che comporta un investimento di 5.111.555 euro, di recente ha anche incassato il via libera della Cittadella di Catanzaro che ha autorizzato la sottoscrizione della convenzione con l’ente per costruire i 24 alloggi sociali.

