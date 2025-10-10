Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Case popolari di via Israele a Crotone, la vicenda sul tavolo del Tar

Case popolari di via Israele a Crotone, la vicenda sul tavolo del Tar

Il comitato di quartiere Tufolo Farina ha chiesto ai giudici amministrativi di annullare la delibera della giunta Voce che ha avviato l’iter per realizzare le 24 residenze sociali

Finisce a carte bollate la vicenda scaturita dal progetto del Comune di Crotone di realizzare 24 alloggi di edilizia popolare in via Israele. Il comitato di quartiere Tufolo Farina s’è infatti rivolto al Tar della Calabria per chiedere l’annullamento della delibera n. 325 della giunta guidata dal sindaco, Vincenzo Voce, che il 10 luglio di quest’anno ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione con il quale è stato avviato l’iter per mettere in piedi le abitazioni popolari.
Le quali - com’è noto - sono previste da Agenda urbana, il piano delle opere finanziato dalla Regione con 15.784.358,7 euro per migliorare le aree urbane. L’intervento contestato, che comporta un investimento di 5.111.555 euro, di recente ha anche incassato il via libera della Cittadella di Catanzaro che ha autorizzato la sottoscrizione della convenzione con l’ente per costruire i 24 alloggi sociali.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province