Catanzaro Servizi, in cinque aspirano a guidare la partecipata

C’è anche qualche vecchia conoscenza tra i cinque professionisti che hanno partecipato all’avviso pubblico del Comune per la nomina dell’amministratore unico della società partecipata Catanzaro Servizi. Alla scadenza dei termini della manifestazione d’interesse sono giunte le disponibilità da parte di Giuseppe Grillo, Cesare De Luca, Giuseppe Muraca, Francesco Palaia e Daniela Rodolà. Proprio il primo nome, Grillo, è quello che la società partecipata ben conosce, avendo già rivestito il ruolo di amministratore unico di Catanzaro Servizi all’epoca di Olivo: proprio a quell’epoca venne definita l’operazione su Parco Romani. Gli altri profili sono quelli di avvocati e consulenti, con specializzazioni su crisi d’impresa, gestione del personale della Pa e credit management.

