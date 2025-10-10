Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Caulonia, in due tentano un’estorsione ma l’imprenditore li fa arrestare

Caulonia, in due tentano un’estorsione ma l’imprenditore li fa arrestare

L’uomo era stato redarguito perché «non aveva bussato» alle porte giuste

Dopo aver vinto, a Caulonia, la gara d’appalto per la ristrutturazione di una chiesa, alcuni operai e un responsabile dell’impresa edile calabrese non avrebbero chiesto il “permesso” e soprattutto, non si sarebbero neppure degnati di “bussare da nessuna parte”. È uno dei “rimproveri” che due cauloniesi con toni duri e decisi avrebbero rivolto a uno dei responsabili della ditta appaltatrice, un imprenditore che senza esitare ha denunciato il tutto agli investigatori della Squadra Mobile. Con l’accusa, quindi, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, due cauloniesi, Emanuele Pezzano, 37 anni, e Giuseppe Tuccio, 43, sono finiti in manette.

