Incendio in un canneto a Briatico: pompieri salvano un gattino e uno di loro lo adotta

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia, distaccamento Porto, sono intervenuti oggi pomeriggio alle ore 16:30 circa nel Comune di Briatico, a Punta Safò, per l'incendio di un canneto. Durante le operazioni di spegnimento i soccorritori hanno sentito il miagolio di un gattino provenire dal canneto interessato dall'incendio e pertanto hanno rivolto l'azione verso il punto in cui si poteva trovare il felino riuscendo così a salvarlo. Il gattino, col pelo un po' bruciacchiato, è stato adottato da uno dei Vigili del Fuoco che lo ha salvato.