Inchiesta su Oculistica a Catanzaro, revocata l’interdittiva alla caposala Logozzo

È stata revocata la misura interdittiva alla caposala, Laura Logozzo, difesa dagli avvocati Eugenio Felice Perrone ed Ilaria Guzzo nell’ambito del procedimento penale sul policlinico di Germaneto. Le indagini, condotte dagli investigatori del Gruppo Tutela spesa pubblica del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Catanzaro, avrebbero consentito di individuare una serie di illeciti nella gestione delle liste di attesa. La Logozzo, caposa del reparto di Oculistica guidato da Vincenzo Scorcia, avrebbealterato il funzionamento delle liste d'attesa inserendo i pazienti visitati a pagamento da Scorcia, durante l'attività nello studio privato non autorizzata, garantendo loro tempi di attesa più brevi rispetto ai pazienti che invece prenotavano tramite ambulatorio o cup.
