Investimento da dodici milioni: il futuro è anche a Vibo Marina

Nonostante sia definitivamente sfumato il grande investimento di 60 milioni di euro per un nuovo insediamento industriale nel porto di Corigliano, la Baker Hughes – Nuovo Pignone non sembra affatto intenzionata a marginalizzare il sito produttivo di Vibo Valentia. Solo qualche giorno fa, infatti, l’azienda leader del settore metalmeccanico al servizio dell’energia, ha annunciato pubblicamente l’investimento di 300 milioni di euro e 300 nuove assunzioni nei prossimi anni, per tutto il gruppo italiano.
Fra questi, il Nuovo Pignone di Vibo Valentia sembra avere la propria fetta di risorse.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale
Scopri di più nell’edizione digitale
Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.
Caricamento commenti
Commenta la notizia