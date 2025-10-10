Investimento da dodici milioni: il futuro è anche a Vibo Marina

Nonostante sia definitivamente sfumato il grande investimento di 60 milioni di euro per un nuovo insediamento industriale nel porto di Corigliano, la Baker Hughes – Nuovo Pignone non sembra affatto intenzionata a marginalizzare il sito produttivo di Vibo Valentia. Solo qualche giorno fa, infatti, l’azienda leader del settore metalmeccanico al servizio dell’energia, ha annunciato pubblicamente l’investimento di 300 milioni di euro e 300 nuove assunzioni nei prossimi anni, per tutto il gruppo italiano.

Fra questi, il Nuovo Pignone di Vibo Valentia sembra avere la propria fetta di risorse.

