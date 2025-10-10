Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Investimento da dodici milioni: il futuro è anche a Vibo Marina

Investimento da dodici milioni: il futuro è anche a Vibo Marina

L’annuncio della Baker Hughes che ha incontrato i sindacati: previsto nel biennio un incremento di risorse per il sito ritenuto «centrale». Soddisfatta la Fiom Cgil: segnale concreto di rilancio per tutto il Mezzogiorno

di

Nonostante sia definitivamente sfumato il grande investimento di 60 milioni di euro per un nuovo insediamento industriale nel porto di Corigliano, la Baker Hughes – Nuovo Pignone non sembra affatto intenzionata a marginalizzare il sito produttivo di Vibo Valentia. Solo qualche giorno fa, infatti, l’azienda leader del settore metalmeccanico al servizio dell’energia, ha annunciato pubblicamente l’investimento di 300 milioni di euro e 300 nuove assunzioni nei prossimi anni, per tutto il gruppo italiano.
Fra questi, il Nuovo Pignone di Vibo Valentia sembra avere la propria fetta di risorse.
