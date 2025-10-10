Scuole di Catanzaro, affidato il servizio mensa. Si parte il prossimo 16 ottobre

Sarà il raggruppamento temporaneo d’imprese composto da Scamar srl e Sorico srl a erogare il servizio mensa per le scuole comunali di Catanzaro. Palazzo De Nobili ha completato nella giornata di mercoledì le procedure relative all’analisi delle offerte giunte rispetto alla gara bandita nei mesi scorsi, perciò il servizio può partire. E lo farà in tempi brevissimi: il servizio partirà il prossimo 16 ottobre.

Il nuovo affidamento riguarda le annualità scolastiche 2025/2026 e 2026/2027. Il valore complessivo dell’appalto è pari a 1,57 mln di euro oltre iva. Ogni pasto ha un costo – che non è stato oggetto di ribasso nel bando di gara – di 5 euro (4,8 più iva).

Le stime comunali prevedono circa 107 mila pasti interamente a carico dell’ente e ulteriori 16 mila pasti al 50%, ma i numeri potranno variare a seconda delle richieste effettive: l’amministrazione precisa, infatti, che il servizio è “a domanda individuale” e che il Comune corrisponderà all’impresa aggiudicataria solo i pasti effettivamente ordinati e fruiti, rilevati tramite il portale comunale.