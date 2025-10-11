Crotone, bonifica del sito ex Kroton Gres: Eni realizzerà altri pozzi a terra

Eni Rewind ha integrato e modificato il progetto per la messa in sicurezza d’emergenza dell'acqua di falda dell'area dove sorge lo stabilimento ex "Kroton Gres 2000 Industrie Ceramiche" di Crotone. E lo ha fatto incrementando, prima di tutto, la rete dei piezometri nell'ambito della realizzazione della barriera idraulica. Ovvero, attraverso la realizzazione di ulteriori pozzi nel terreno di fronte all'ex stabilimento rispetto a quelli previsti in precedenza che dovranno catturare l'acqua contaminata per evitare che si riversi in mare.

