Crotone, la ricetta per sbancare Foggia: «Pazienza e sacrificio»

Umiltà, rispetto e ambizione: sono questi i concetti chiave sui quali Emilio Longo sceglie di affidarsi. A maggior ragione in vista della trasferta che alle 14.30 vede il Crotone confrontarsi con il Foggia allo “Zaccheria”. «Serviranno sacrificio, pazienza e la capacità di rimanere umili – spiega il tecnico –. Il Foggia è una squadra concreta, che capitalizza le poche occasioni che crea e concede poco. Guai a sottovalutarla. Solo con il giusto atteggiamento potremo esprimere le nostre qualità e cercare di portare a casa l’intera posta in palio».

Longo invita a leggere attentamente il percorso dei rossoneri, che dopo la partenza difficile contro il Catania hanno trovato equilibrio e solidità: «I numeri del Foggia vanno interpretati – sottolinea – perché dopo lo scivolone iniziale ha fatto registrare dati interessanti. È una gara che non deve essere sottovalutata: l’umiltà deve essere lo spartiacque del tipo di partita che faremo».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale