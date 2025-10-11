Cutro torna a giocare nel suo campo, così lo stadio ritorna alla comunità

Da giovedì sera il Cutro calcio, che milita nel campionato di calcio dilettanti di Prima Categoria, è tornato ad allenarsi sul proprio terreno di gioco e domenica giocherà in casa nel nuovo ristrutturato stadio col prato in erba sintetica.

Anche se con delle prescrizioni, alcune delle quali dovrebbero essere risolte nella prossima settimana, il Comune di Cutro guidato dal Commissario prefettizio Zaccaria Sica ha dato l’ok all’utilizzo del campo di gioco. Una via libera atteso dall’intera comunità sportiva di Cutro.

