Da discarica a simbolo di rinascita, a Pizzo è il giorno della «legalità»

Questa mattina, prima di entrare nel vivo della cerimonia pre-inaugurale, con le autorità civili e militari a fare da corona, sono state illustrate fasi e momenti che hanno caratterizzato l'importante progetto di bonifica e riqualificazione dell’ex discarica (progetto avanzato e perfezionato nel corso di tutti questi anni); ed hanno avuto parola il commissario unico per le bonifiche nazionali, il Generale dei carabinieri Giuseppe Vadalà (oggi anche nella duplice veste di moderatore), la prefetta di Vibo, Anna Aurora Colosimo , il Tenente Colonnello dei Carabinieri e subcommissario alle bonifiche, Nino Tarantino, Fabrizio Penna del Mase, il direttore generale Arpacal Michelangelo Iannone , il direttore tecnico della Serveco, Carmelo Marangi , ed il rup Nico Donato . A fare gli onori di casa, il sindaco Sergio Pititto .

Peraltro il Generale Vadalà ha voluto concludere l'attività su Pizzo invitando anche gli altri ex sindaci avvicendati negli anni e coi quali ha condiviso le diverse fasi che hanno portato alla bonifica definitiva. In platea, Franco Falcone e Gianluca Callipo, e a ricordare la terna commissariale ci ha pensato anche la prefetta Colosimo, menzionando l’omologo in quiescenza Antonio Reppucci (assente perché fuori regione) «che ha dato tanto a questa città». La struttura di Vadalà consta di 18 militari e 7 specialisti e sono stati tutti menzionati, perché tutti hanno contribuito alla chiusura del contenzioso: l’ex discarica é stata infatti oggetto di una procedura di infrazione europea, ed il Generale Vadalà ha sempre accelerato per arrivare presto a conclusione. Tutto è filato come da programma, d’altronde era inevitabile, vista l’efficienza della struttura del commissario unico.

Assenti il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, e la viceministro Vannia Gava (perché all’estero) che ha mandato un video saluto, mettendo in risalto l’impegno profuso dal Generale Vadalà, ringraziandolo «per l’impegno e la tenacia», e rilevando come Pizzo oggi sia «la testimonianza concreta di ciò che significa abitare il territorio. Oggi, luogo rigenerato e sicuro, il sito di Pizzo è emblematico, perché oltre alla bonifica rappresenta anche la rinascita. A Pizzo - ha concluso la viceministro - l’esempio di buona amministrazione; e da questi successi, bisogna ripartire per guardare avanti con consapevolezza e speranza».