È cambiato il mondo, l’area dell’ex Gasometro è ora al centro di ben altri progetti, ma non è ancora terminata la battaglia giudiziaria tra il Comune e un’impresa edile della provincia, innescata nel 2008 dalla risoluzione del contratto per la ristrutturazione di quel sito alle porte del centro storico. Per anni su Palazzo De Nobili è rimasta pendente una spada di Damocle da oltre 380mila euro (circa 30mila euro di indennizzo e più di 350mila euro per lavori già eseguiti a prezzi di mercato).
Rispunta il lodo dell’ex Gasometro, il Comune di Catanzaro si difenderà in Cassazione
La vicenda innescata nel 2008 dalla risoluzione del contratto per la ristrutturazione dell’area. Nel secondo giudizio d’appello Palazzo De Nobili ha visto il riconoscimento di alcune ragioni
