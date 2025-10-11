Rispunta il lodo dell’ex Gasometro, il Comune di Catanzaro si difenderà in Cassazione

È cambiato il mondo, l’area dell’ex Gasometro è ora al centro di ben altri progetti, ma non è ancora terminata la battaglia giudiziaria tra il Comune e un’impresa edile della provincia, innescata nel 2008 dalla risoluzione del contratto per la ristrutturazione di quel sito alle porte del centro storico. Per anni su Palazzo De Nobili è rimasta pendente una spada di Damocle da oltre 380mila euro (circa 30mila euro di indennizzo e più di 350mila euro per lavori già eseguiti a prezzi di mercato).

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale