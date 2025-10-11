Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Spacciavano droga nel Parco della Biodiversità di Catanzaro, un arresto e una denuncia

L'ingresso del parco della biodiversità mediterranea a Catanzaro

Spacciavano droga nel parco della biodiversità di Catanzaro in pieno giorno. Si tratta di un diciannovenne e di un minorenne, entrambi catanzaresi, che vendevano hashish a giovanissimi e che sono stati sorpresi, nella mattinata di oggi, da agenti della Polizia in servizio di controllo del territorio. Il diciannovenne è stato arrestato, mentre il minore è stato denunciato. Gli agenti delle Volanti e della squadra mobile hanno anche sequestrato dosi di hashish e un bilancino di precisione. Gli acquirenti, fra i quali anche dei minorenni, sono stati segnalati come assuntori di stupefacenti.

