Giornate Fai d'autunno: tra i siti da scoprire anche le grotte di Verzino

Le grotte rupestri di Verzino sono tra i siti da scoprire inseriti nelle giornate Fai d’autunno 2025. Le cavità che si aprono su quattro livelli, sotto l’antico rione di epoca bizantina, di Santa Caterina, raccordati tra loro da sentieri e gradoni tagliati nella roccia, sono state inserite infatti tra i 700 luoghi da visitare domani e domenica.

Insieme al suggestivo insediamento rupestre con vista sulla valle del fiume Vitravo, il programma messo a punto grazie alla collaborazione tra Comune di Verzino, Regione, la sezione di S. Severina e Crotone del Fai, l’associazione Verzino Adventure, allarga le aree da scoprire al centro storico, con il palazzo ducale seicentesco, oggi sede del Comune; la chiesa di Santa Maria Assunta costruita a fine seicento su una chiesa del XIII secolo, il Museo degli antichi mestieri e della civiltà contadina che conserva all'interno un antico frantoio oleario e un palmento. Nel contesto naturalistico del territorio spiccano poi le cascate e i “vulli”, del fiume Vitravo oltre alle grotte carsiche “Le Grave”. A fare da ciceroni,