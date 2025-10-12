Lamezia Terme, l’atteso sopralluogo a Scordovillo: primo passo verso il risanamento

Bonifica campo rom di Scordovillo, un’operazione di sgombero di cui si parla da più di due anni e che, secondo i primi programmi prospettati da enti e istituzioni, sarebbe dovuta partire già all’inizio della scorsa estate. Per trasferire i residenti della baraccopoli e bonificare l’area dal punto di vista igienico-ambientale, il governo Meloni ha nominato come commissario il generale Giuseppe Vadalà, il quale insieme al prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa ha effettuato un sopralluogo nel sito.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale