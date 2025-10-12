Nuovo ospedale di Catanzaro, dopo le promesse ora ci sono le condizioni per i fatti

Le elezioni regionali si sono concluse e i risultati, quasi tutti, sono ormai acquisiti. Il tempo delle promesse e delle dichiarazioni da campagna elettorale è finito: adesso è tempo di atti concreti.

E cosa c’è di più concreto del vedere finalmente prendere forma il progetto del nuovo ospedale di Catanzaro, così come era stato annunciato in campagna elettorale?

Facciamo un passo indietro. Estraendo il classico “coniglio dal cilindro”, il rieletto presidente Roberto Occhiuto, in un incontro elettorale a Catanzaro, aveva annunciato che il secondo Pronto soccorso — quello da realizzare a servizio del Policlinico, nel quartiere Germaneto — si potrebbe costruire in due modi.

