Campo rom di Scordovillo, avanti con la bonifica: a dicembre via baracche e recinzione dell’area. Presente don Giacomo Panizza

Le demolizioni potranno però iniziare solo dopo aver individuato soluzioni abitative per le famiglie Rom, lavoro in corso da parte della Regione Calabria e dell’associazione Progetto Sud, impegnata nel sostegno e nell’inserimento dei nuclei nei nuovi contesti di vita.

Durante la riunione è stato esaminato il cronoprogramma delle attività già avviate nell’area esterna, con conclusione prevista per dicembre, mese in cui — grazie alle economie disponibili — potrebbero partire anche le operazioni di abbattimento delle baracche e di recinzione del sito, passaggi indispensabili per la successiva bonifica.

Prosegue il percorso verso il superamento definitivo del Campo Rom di Scordovillo . Il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa , ha presieduto un nuovo incontro della Cabina di regia , alla presenza del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro , del sindaco di Lamezia Terme, dei rappresentanti della Regione Calabria, di don Giacomo Panizza (da sempre vicino alle questioni sociali), del commissario Aterp Calabria, del questore Linares e dei vertici delle forze di polizia.

Il prefetto De Rosa ha sottolineato che il tavolo “rappresenta un passaggio fondamentale prima della bonifica”, e che il piano complessivo mira anche a garantire presidio sociale e sicurezza nell’area, per evitare nuovi insediamenti e assicurare una sistemazione dignitosa alle famiglie di Scordovillo.