Crotone, incendio in un’azienda di smaltimento rifiuti: intervento dei vigili del fuoco fino a mezzanotte

Si è concluso intorno alla mezzanotte di ieri l’intervento dei vgili del fuoco per domare un vasto incendio divampato nel primo pomeriggio all’interno di un’azienda di smaltimento rifiuti situata nella zona industriale di Crotone, in località Ponticelli. L’impianto, gestito dalla società Ecologica Oggi, si occupa della raccolta differenziata e del recupero dei rifiuti provenienti da diverse aree della Calabria, compresa la provincia di Crotone.

Le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone sono intervenute in uno scenario particolarmente complesso, con fiamme alte e un denso fumo che ha invaso il capannone. Data l’estensione della struttura e la tipologia del materiale presente, è stato necessario impiegare numerosi uomini e mezzi per circoscrivere l’incendio ed evitare che si propagasse ulteriormente.

Le operazioni di smassamento e raffreddamento, proseguite per ore con un costante getto d’acqua, hanno consentito di riportare gradualmente la temperatura interna a livelli di sicurezza. Fortunatamente, non si registrano feriti.