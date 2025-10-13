Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Le mani delle cosche sulle pale eoliche di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia: assolto il boss Mancuso

Le mani delle cosche sulle pale eoliche di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia: assolto il boss Mancuso

Inammissibile il ricorso della procura generale di Catanzaro. Definitiva anche l’assoluzione per l’imprenditore Di Palma

Diventano definitive le assoluzioni per il boss Pantaleone Mancuso, alias Scarpuni, e l'imprenditore Riccardo Di Palma, 53 anni, accusati di estorsione e illecita concorrenza con l’aggravante mafiosa nell’ambito del processo scaturito dall’inchiesta Via col vento, sulle presunte infiltrazioni delle cosche di ‘ndrangheta nell’affare dei parchi eolici nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. I giudici della Cassazione, chiamati per la seconda volta a decidere sulle due posizioni, hanno ritenuto inammissibile il ricorso presentato dalla Procura generale di Catanzaro. I giudici capitolini hanno «escluso che dagli elementi probatori acquisiti possa desumersi un contributo» del boss Mancuso alla condotta estorsiva.

