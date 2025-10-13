Terminal bus a Vibo, un progetto complessivo da 3,8 milioni di euro riqualificherà tutta la vasta area d’ingresso alla città

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, intende informare la cittadinanza sui progetti che l’amministrazione sta attuando sulla complessiva riorganizzazione e riqualificazione del terminal bus di via degli Artigiani, e sui relativi iter che sono in fase di definizione. Tutte le pratiche vengono seguite in ogni step dall’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, che unitamente ai dirigenti e ai funzionari sta facendo in modo di accelerare ogni pratica per addivenire alla conclusione delle opere nel più breve tempo possibile.

I PROGETTI PREVISTI

“L’edificio che ospitava il centro operativo, che nelle prossime ore vedrà un deciso intervento di pulizia e ripristino delle condizioni di decoro, diventerà - spiega il sindaco Romeo - la sede del Centro per l’impiego di Vibo Valentia, grazie ad un progetto di riqualificazione finanziato con 1,9 milioni di euro di fondi PNRR. Entro la prossima settimana ci arriverà il progetto esecutivo.

Un altro progetto, del valore di 1 milione di euro, è quello della Stazione porta: ovvero tutta l’area intorno all’edificio verrà riqualificata completamente con il rifacimento di viali, marciapiedi, pensiline, parcheggi, aree verdi ed aree di manovra dei bus per la partenza e l’arrivo dei passeggeri.

Infine, vi è una terza opera in programma, il cui progetto esecutivo è già stato approvato, che prevede la realizzazione della Porta di accesso al centro storico: tutta l’area della cosiddetta “piramide”, in località Ottocanali, diventerà uno snodo nevralgico per la viabilità cittadina. Qui, infatti, avranno sede le fermate e il capolinea di due delle linee urbane di trasporto pubblico locale, che è un altro punto su cui abbiamo investito tantissimo. Il nostro piano dei trasporti, infatti, è già stato visionato, ed apprezzato, dalla Regione Calabria, che a breve ci restituirà il feedback positivo necessario a concludere tutte le procedure amministrative. Da quest’area, quindi, chi lo vorrà potrà lasciare l’auto e decidere se percorre a piedi la strada di accesso al centro storico oppure utilizzare un bus cittadino per raggiungere il centro o anche le aree più esterne fino al cimitero ed al castello.