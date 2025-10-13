Tropea, sorpreso con la marijuana dentro un pacchetto di sigarette: arrestato dalla polizia

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della polizia di Stato nel territorio vibonese. Nei giorni scorsi, gli agenti del Posto Fisso di Polizia di Tropea, nell’ambito di mirati servizi disposti dal Questore di Vibo Valentia, hanno arrestato un uomo residente nella perla del Tirreno per detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

Durante un servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato nei pressi di un esercizio commerciale due individui intenti a scambiarsi un pacchetto di sigarette, ricevendo uno dei due in cambio una banconota da 50 euro.

Un comportamento che ha immediatamente insospettito gli agenti, i quali sono intervenuti per effettuare un controllo.

All’interno del pacchetto di sigarette è stato infatti rinvenuto un involucro di carta stagnola contenente 8,2 grammi di marijuana, mentre sull’altro soggetto è stata trovata la banconota appena utilizzata per lo scambio.