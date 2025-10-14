«Nuovo ospedale di Catanzaro? Non è necessario». Bruno e Puzzonia contrari all’idea

Il futuro delle strutture ospedaliere del capoluogo di regione torna, timidamente, a fare capolino nel dibattito politico e sociale della città. Benché, infatti, si tratti del tema dirimente per il futuro di quella che per il sindaco Fiorita doveva diventare la “città della salute”, si è registrato un silenzio assordante della politica cittadina (a esclusione delle uscite del consigliere comunale Vincenzo Capellupo) sulla questione durante la recente campagna elettorale.

A riaprire il tema - che nelle colonne della Gazzetta del Sud ha continuato a trovare ampio spazio - sono stati il neo consigliere regionale Enzo Bruno (Tridico presidente) e l’ex direttore sanitario del “Pugliese-Ciaccio” ed esponente Pd Lino Puzzonia. Per entrambi, sul tema della sanità «purtroppo, si stanno già muovendo i soliti “affaristi del cemento».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale