Presa d’atto da parte dell’Amministrazione della Tari 2025 che è già arrivata da tempo – ma comunque, come si sa, con netto ritardo rispetto alla prima data di scadenza del 31 luglio – nelle case dei lametini e, principalmente, tramite App Io e via telematica. Con apposita determinata dirigenziale di ieri, e con allegata una relazione descrittiva, si accertato così un gettito di 11.646.119 euro, divisi tra quota fissa (2.093.764 euro) e quota variabile oltre 9,5 milioni di euro. Da questi undici milioni, inoltre, le esenzioni a detrarre a carico del bilancio sono pari a 403.880 euro, di cui 133.220 euro le esenzioni pensionati e 270.657 euro esenzioni per legge 104.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale
Tari a Lamezia Terme, inviati gli avvisi di pagamento: da riscuotere ancora 5 milioni di euro
Il Comune ha accertato un gettito di oltre 11 mln anche se ci sono arretrati dal 2015 al 2020. L’Ente ha previsto l’esenzione della tassa per le famiglie che hanno persone con disabilità
Caricamento commenti
Commenta la notizia