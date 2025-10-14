Tari a Lamezia Terme, inviati gli avvisi di pagamento: da riscuotere ancora 5 milioni di euro

Presa d’atto da parte dell’Amministrazione della Tari 2025 che è già arrivata da tempo – ma comunque, come si sa, con netto ritardo rispetto alla prima data di scadenza del 31 luglio – nelle case dei lametini e, principalmente, tramite App Io e via telematica. Con apposita determinata dirigenziale di ieri, e con allegata una relazione descrittiva, si accertato così un gettito di 11.646.119 euro, divisi tra quota fissa (2.093.764 euro) e quota variabile oltre 9,5 milioni di euro. Da questi undici milioni, inoltre, le esenzioni a detrarre a carico del bilancio sono pari a 403.880 euro, di cui 133.220 euro le esenzioni pensionati e 270.657 euro esenzioni per legge 104.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale