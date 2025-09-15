Il sacerdote di Catanzaro Don Giovanni Scarpino consegna alla storia la venuta di tre Papi in Calabria

Nella scrittura di Scarpino, oltre alla preponderante cultura religiosa e all'efficace linguaggio del giornalista, si avverte la formazione dello storico alimentata fin dai primi anni di vita, in casa, a Sersale, a stretto contatto con il compianto genitore, grande studioso di storia e ricercatore, al quale non a caso il sacerdote dedica il libro: "Al mio caro papà, Michele Scarpino, che ha trasmesso fede, cultura e valori". Il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Calabria, avvocato Giuseppe Soluri , avendo letto in anteprima il libro, auspica che il volume di don Giovanni Scarpino venga presentato ai massimi livelli e divulgato a tappeto, non solo in Calabria. Lo stesso auspicio esternato dal Sindacato Libero Scrittori Italiani sezione Calabria per voce di Luigi Stanizzi.

Don Giovanni Scarpino, nato a Sersale l'8 maggio 1979, dal 2004 è presbitero dell' Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace. Ha studiato nel Seminario Arcivescovile Liceale e nel Seminario Teologico Regionale di Catanzaro. Baccelliere in Sacra Teologia, ha conseguito a Roma la Licenza in Teologia e Comunicazione Sociale e il Dottorato in Teologia Pastorale. Nel ministero presbiterale in diocesi ha prestato servizio come cancelliere, vice rettore del Seminario Liceale, vice parroco e parroco. Attualmente è parroco nella comunità parrocchiale di San Massimiliano Maria Kolbe, nel capoluogo di regione. Ha svolto il ruolo di docente e di vice preside nel Liceo Classico "Card. G. Sirleto", nell'Istituto Teologico Calabro, e di direttore dell'ufficio regionale per le comunicazioni sociali e cultura della Conferenza Episcopale Calabra. Scrittore e giornalista pubblicista, collabora con diverse autorevoli testate.