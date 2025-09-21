Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cultura / Cultura in Calabria, l’allarme di Rubbettino: «Il 90% dei Comuni non ospita una libreria»

Cultura in Calabria, l’allarme di Rubbettino: «Il 90% dei Comuni non ospita una libreria»

L’ideatore dello Sciabaca Festival snocciola i dati: «Le biblioteche pubbliche sono rare e poco curate»

Le politiche culturali, i libri, le biblioteche e gli sconfortanti dati sulla lettura recentemente diffusi dall’Aie (Associazione italiana editori) sono stati al centro del dibattito che ha messo uno di fronte all’altro, per la prima volta in questa campagna elettorale, Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico nella decima edizione dello Sciabaca Festival, ideato e organizzato a ogni fine estate da Rubbettino Editore.

Il presidente Innocenzo Cipolletta dell’Aie intervenuto a distanza, e il padrone di casa Florindo Rubbettino hanno fatto rilevare un ulteriore record negativo della Calabria, che risulta essere tra le regioni con meno lettori in Italia, con un risicato 58%, tra l’altro calcolato utilizzando maglie piuttosto larghe nel definire la categoria del lettore, ricordando anche che il 90% dei comuni calabresi non ha una libreria e che le biblioteche pubbliche sono rare e, quando presenti, semiabbandonate.
