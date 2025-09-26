Tutto pronto per il Premio Caposuvero a Gizzeria

Stavolta è tutto pronto: nel giardino dell’Agriturismo Torre dei Cavalieri, a Gizzeria Lido, domani, sabato 27 settembre 2025, alle ore 21 si svolgerà la dodicesima edizione del Premio Caposuvero, un’idea della presidente Pro Loco Giuseppina Fragale.
Il Premio Caposuvero si propone come interprete dei bisogni e dei sogni della società, in un contesto caratterizzato da preferenze sociali, raccomandazioni, malaffare e ingiustizie.
I premiati sono persone esemplari, dotate di fermezza e disciplina, eticamente responsabili, sia in ambito pubblico che privato. In particolare, il premio sottolinea l’importanza della famiglia, riconosciuta dalla Costituzione come la prima formazione sociale, nel rifondare valori e nella costruzione dell’individuo.
Gli onori ai premiati, espressi dalla Presidente della Proloco Giuseppina Fragale, saranno presentati anche quest’anno dal direttore di Esperia TV Salvatore Audia, offrendo un’opportunità per far conoscere le attività dei protagonisti della serata.
I PREMIATI DELLA DODICESIMA EDIZIONE
1) ANTONINO LA SPINA
2) ANNAMARIA FRUSTACE
3) CATERINA CARBONE
4) SERGIO SERVIDONE
5) MAURIZIO SIRIANNI
6) GIUSY VERSACE
7) RAFFAELE SANTORO
8) GIOVANNI CUDA
9) CASTRESE DE ROSA
10) ANTONINO TRAMONTANA
11) DOMENICO GUARASCIO
12) CARLO MACRI’
13) PASQUALE GAGLIARDI
14) ENZO COLACINO
15) VINCENZO BIFANO
16) GIOVANNI STRANGIS
17) MARIO SPANO
18) ANGELA NAPOLI
19) RAFFAELE MAZZA
20) PIPPO CAPELLUPO
