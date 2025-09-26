Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Tutto pronto per il Premio Caposuvero a Gizzeria

di

Stavolta è tutto pronto: nel giardino dell’Agriturismo Torre dei Cavalieri, a Gizzeria Lido, domani, sabato 27 settembre 2025, alle ore 21 si svolgerà la dodicesima edizione del Premio Caposuvero, un’idea della presidente Pro Loco Giuseppina Fragale.

Il Premio Caposuvero si propone come interprete dei bisogni e dei sogni della società, in un contesto caratterizzato da preferenze sociali, raccomandazioni, malaffare e ingiustizie.

I premiati sono persone esemplari, dotate di fermezza e disciplina, eticamente responsabili, sia in ambito pubblico che privato. In particolare, il premio sottolinea l’importanza della famiglia, riconosciuta dalla Costituzione come la prima formazione sociale, nel rifondare valori e nella costruzione dell’individuo.

Gli onori ai premiati, espressi dalla Presidente della Proloco Giuseppina Fragale, saranno presentati anche quest’anno dal direttore di Esperia TV Salvatore Audia, offrendo un’opportunità per far conoscere le attività dei protagonisti della serata.

I PREMIATI DELLA DODICESIMA EDIZIONE

1) ANTONINO LA SPINA

2) ANNAMARIA FRUSTACE

3) CATERINA CARBONE

4) SERGIO SERVIDONE

5) MAURIZIO SIRIANNI

6) GIUSY VERSACE

7) RAFFAELE SANTORO

8) GIOVANNI CUDA

9) CASTRESE DE ROSA

10) ANTONINO TRAMONTANA

11) DOMENICO GUARASCIO

12) CARLO MACRI’

13) PASQUALE GAGLIARDI

14) ENZO COLACINO

15) VINCENZO BIFANO

16) GIOVANNI STRANGIS

17) MARIO SPANO

18) ANGELA NAPOLI

19) RAFFAELE MAZZA

20) PIPPO CAPELLUPO

