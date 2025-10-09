Vibo, verso la (ri)apertura del teatro?: pubblicata la manifestazione d’interesse per la stagione teatrale 2025-2026

Il Comune di Vibo Valentia compie un passo decisivo verso la rinascita culturale della città: è stato pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione della stagione teatrale 2025/2026. Un atto concreto che segna l’avvio di una nuova era per il teatro comunale, da tempo atteso e finalmente prossimo all’apertura effettiva. Mentre si avvicina alla conclusione l’intervento tecnico necessario per la piena operatività della struttura, l’amministrazione comunale - si legge in una nota - guarda già al futuro, puntando su una programmazione teatrale di qualità, capace di coinvolgere artisti, compagnie e pubblico in un dialogo vivo e appassionato.

Non nasconde la sua soddisfazione il sindaco Enzo Romeo: “Questa pubblicazione non è solo un atto amministrativo, ma un segnale forte: Vibo Valentia vuole tornare a vivere il teatro, a respirare arte, emozione e bellezza. Il nostro teatro comunale sarà finalmente uno spazio aperto alla città, alle idee, alla creatività. È un sogno che si realizza, e che vogliamo condividere con tutti i cittadini”.