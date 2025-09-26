Catanzaro, Giovanni Ferrarelli eletto alla presidenza del Comalca

Il neo presidente Ferrarelli ha espresso la sua gratitudine per la fiducia ricevuta, sottolineando come l’incarico rappresenti una grande responsabilità e un impegno verso la crescita del settore: “Ringrazio sentitamente i soci e le istituzioni – afferma Ferrarelli – che hanno sostenuto la mia elezione. Assumo questo incarico con senso di responsabilità e con l’impegno a rendere il COMALCA sempre più un punto di riferimento per l’agroalimentare calabrese. La nostra sfida è dare valore ai prodotti della nostra terra, migliorare i servizi agli operatori e costruire insieme un modello di crescita sostenibile e innovativa.”

Nel corso dell’Assemblea sono stati rivolti sentiti ringraziamenti al presidente uscente Daniele Maria Ciranni per l’ottimo lavoro svolto durante il suo mandato, contraddistinto da impegno, visione e attenzione costante alla crescita del Consorzio e al rafforzamento del ruolo del COMALCA nel panorama agroalimentare calabrese.

La designazione è avvenuta su proposta del Comune di Catanzaro, rappresentato dall’assessore Giuliana Furrer , delegata dal sindaco Nicola Fiorita , e ha trovato il consenso unanime dei soci presenti, tra cui la Camera di Commercio di Catanzaro e l’ASSINGORT, a conferma della volontà comune di rafforzare il percorso di sviluppo e modernizzazione del mercato agroalimentare regionale.

Il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Pietro Falbo, ha rimarcato come la guida del dott. Ferrarelli rappresenti una garanzia di continuità e competenza, ricordando che il COMALCA è una infrastruttura strategica per il tessuto economico calabrese e che la Camera di Commercio sarà al fianco del Consorzio per rafforzare le sinergie con le imprese e i produttori locali.

Il presidente di ASSINGORT, Lorenzo Russo, ha infine dichiarato che gli operatori del comparto ortofrutticolo guardano con fiducia alla nuova presidenza e che l’obiettivo condiviso è valorizzare le produzioni calabresi, assicurare trasparenza e qualità nella distribuzione e difendere il lavoro degli imprenditori agricoli, aggiungendo che con il nuovo corso ci si attende un rafforzamento delle filiere e nuove opportunità di mercato.

Si è aggiunto il presidente di Op. Esperia, Mario Migliarese, che nell’augurare buon lavoro al neo presidente ha espresso, particolare plauso, per l’impegno già dimostrato.