Condominio e libertà: oltre gli ostacoli dell’abitare. Focus di Confedilizia a Catanzaro

Seminario “Condominio senza barriere. Accessibilità e diritti negli edifici condominiali”

08 Ottobre 2025

La sala riunioni della CISL Magna Grecia di Catanzaro, nella Galleria Mancuso, ha ospitato il seminario promosso da Confedilizia Catanzaro dal titolo “Condominio senza barriere. Accessibilità e diritti negli edifici condominiali”, inserito nell’ambito dell’iniziativa “Condominio e libertà: oltre gli ostacoli dell’abitare”.

L’incontro, che ha registrato una significativa partecipazione di amministratori di condominio, professionisti e interessati, ha rappresentato un momento di approfondimento e di confronto sui temi dell’accessibilità, della dignità e dei diritti della persona nella vita condominiale.

I lavori si sono aperti con i saluti di Daniele Gualtieri, Segretario generale della CISL Magna Grecia, che ha sottolineato l’importanza di favorire una cultura dell’inclusione reale, e di Sandro Scoppa, Presidente di Confedilizia Calabria, che ha ricordato come “parlare di barriere architettoniche significhi parlare di libertà: la libertà di muoversi, di scegliere, di abitare senza ostacoli fisici o burocratici”.

Sono seguiti gli interventi di Antonio Abate, Presidente del CORAM Catanzaro, di Elma Battaglia, Vicepresidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria, e di Roberto Merante, Ingegnere dell’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro.

Il dibattito, moderato dal giornalista Gabriele Rubino, ha posto al centro dell’attenzione il rapporto tra accessibilità e libertà individuale, evidenziando la necessità di un approccio integrato capace di coniugare sensibilità sociale, conoscenza normativa e competenza tecnica.

Nel corso dell’incontro sono stati analizzati gli aspetti giuridici e pratici relativi agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche: le procedure assembleari, i criteri di ripartizione delle spese e le opportunità fiscali che incentivano la realizzazione delle opere.

È stato inoltre sottolineato come l’accessibilità rappresenti un principio di civiltà e non un mero adempimento burocratico: una condizione indispensabile affinché la casa e gli spazi comuni diventino realmente luoghi di libertà e autonomia.

Il seminario ha offerto una panoramica completa e concreta delle questioni connesse alla materia, ribadendo come l’obiettivo dell’abbattimento delle barriere non sia solo tecnico, ma anche culturale e civile.

