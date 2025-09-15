Crotone, riqualificazione energetica del PalaKro: approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica

La Giunta Comunale, su proposta dell’assessore all’Impiantistica Sportiva Luca Bossi, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione energetica del Palakro, uno dei principali impianti sportivi della città.

L'intervento previsto ha l’obiettivo di ridurre i consumi energetici, migliorare il comfort degli utenti e garantire una gestione più efficiente e sostenibile della struttura.

L’importo del finanziamento è di circa 950.000 euro, a valere sul programma regionale Agenda Urbana.

Nel dettaglio è previsto un intervento integrato di efficientamento energetico comprendente:

* sostituzione dell’impianto di illuminazione, sia sul campo di gioco e che negli ambienti posti a servizio, con soluzioni a LED;

* riqualificazione degli infissi e delle superfici trasparenti con elementi ad alte prestazioni termiche;

* installazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata;

* potenziamento e ammodernamento dell’impianto termico di acqua calda sanitaria;

* installazione sulla copertura di un generatore fotovoltaico con sistema di storage;