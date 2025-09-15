Un nuovo modo di vivere Catanzaro: la rete delle piste ciclabili prende forma

"Molte polemiche sono state sollevate – spesso in maniera strumentale – sulla realizzazione delle piste ciclabili nella zona sud di Catanzaro. Ma oggi, mentre i lavori si avvicinano al completamento, siamo convinti che i fatti parleranno più di qualsiasi critica. Il tempo ci darà ragione, perché stiamo costruendo un’infrastruttura che cambierà in meglio la vita della città". Lo ha scritto sui social il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.
"Le piste ciclabili urbane sono il cuore della mobilità sostenibile e integrata che vogliamo regalare a Catanzaro: un nuovo modo di muoversi in sicurezza, autonomia e salute, rispettando l’ambiente. Grazie a 3 milioni e 200mila euro di fondi PNRR, entro la fine dell’anno saranno realizzati 12 chilometri di piste che collegheranno quartieri, servizi e nodi di trasporto, favorendo l’interscambio bici–metro–ferrovia".
Ecco i nuovi tratti in arrivo:
Via Conti Falluc
Viale Isonzo
Pistoia
Santa Maria (dal ponte a viale Isonzo)
Via Basilicata (da Pistoia a Corvo)
Corvo (fino al centro commerciale Le Fornaci)
"Una novità assoluta - ha proseguito Fiorita - sarà la pista chiusa ad anello in via Calabria, nel quartiere Corvo: il primo bike park del Sud Italia. Uno spazio unico pensato per appassionati, giovani ciclisti e bambini, dove dedicarsi alla bici in un luogo sicuro e attrezzato.
Non solo piste: il progetto interviene anche sulla viabilità ciclo-pedonale, con la nuova rotatoria di via Calabria, attraversamenti più sicuri, segnaletiche rinnovate e dissuasori per garantire una circolazione ordinata e funzionale.
Questa non è solo un’opera pubblica: è un segnale di rigenerazione urbana, un modo per far rinascere le periferie e dare nuova vita a spazi rimasti per troppo tempo abbandonati. È un investimento sulla salute, sull’ambiente e sulla qualità della vita di tutti.
Catanzaro merita di essere moderna, green e proiettata al futuro. Con queste piste ciclabili, facciamo un passo concreto in quella direzione".
Caricamento commenti
Commenta la notizia