Un nuovo modo di vivere Catanzaro: la rete delle piste ciclabili prende forma

"Molte polemiche sono state sollevate – spesso in maniera strumentale – sulla realizzazione delle piste ciclabili nella zona sud di Catanzaro. Ma oggi, mentre i lavori si avvicinano al completamento, siamo convinti che i fatti parleranno più di qualsiasi critica. Il tempo ci darà ragione, perché stiamo costruendo un’infrastruttura che cambierà in meglio la vita della città". Lo ha scritto sui social il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.

"Le piste ciclabili urbane sono il cuore della mobilità sostenibile e integrata che vogliamo regalare a Catanzaro: un nuovo modo di muoversi in sicurezza, autonomia e salute, rispettando l’ambiente. Grazie a 3 milioni e 200mila euro di fondi PNRR, entro la fine dell’anno saranno realizzati 12 chilometri di piste che collegheranno quartieri, servizi e nodi di trasporto, favorendo l’interscambio bici–metro–ferrovia".

Ecco i nuovi tratti in arrivo:

Via Conti Falluc

Viale Isonzo

Pistoia

Santa Maria (dal ponte a viale Isonzo)