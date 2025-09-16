Regionali, Conte torna in Calabria: tre appuntamenti oggi nel Vibonese

Dopo aver mancato le tappe della campagna elettorale di ieri in Calabria (erano previsti tre incontri a Reggio e provincia) per motivi personali, il leader e presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte torna oggi in Calabria per sostenere Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione.

L'ex presidente del Consiglio sarà alle 11:30 a Soriano Calabro per un incontro con la cittadinanza ed il comitato civico pro ospedale. Alle 15 a Mileto incontro con la cittadinanza in piazza Italia. Poi in serata alle 19:30 comizio a Vibo in piazza Martiri d'Ungheria.