Confusione e ritardi in Calabria nella disponibilità di Farmaci in distribuzione per conto, Bruni (Pd): “Sistema paralizzato, cittadini lasciati soli”

“Da diversi giorni ricevo segnalazioni da parte di pazienti e familiari riguardo alla mancata disponibilità di farmaci in distribuzione per conto (DPC) in vari territori della Calabria. Si tratta spesso di medicinali innovativi, destinati a patologie oncologiche o a malattie rare, con costi molto elevati che oggi ricadono interamente sui pazienti e sulle loro famiglie, costrette all’acquisto diretto”.

È quanto dichiara Amalia Bruni, consigliera regionale del Pd e candidata al Consiglio regionale nell’Area Centro.

“Il sistema DPC, attivo ormai da anni, ha rappresentato un aiuto concreto nell’ambito del servizio sanitario, permettendo un accesso più semplice ai farmaci e garantendo allo stesso tempo un risparmio per le casse regionali. È legittimo quindi chiedersi: perché si stanno verificando queste disfunzioni? La Regione non ha forse provveduto per tempo ad avviare le gare?”, afferma ancora Bruni.

“Di norma, infatti, la Regione raccoglie i fabbisogni delle Aziende sanitarie sui farmaci ammessi alla distribuzione per conto e procede alle gare, realizzando economie di scala che tutelano sia i cittadini che il bilancio regionale. Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha messo a disposizione terapie sempre più efficaci, in particolare contro le malattie oncologiche. Lasciare i pazienti senza farmaci, oggi, significa compromettere cure essenziali e negare diritti fondamentali. Tra le cause di questa situazione – prosegue Bruni – c’è anche lo smantellamento del Dipartimento Salute. Da tempo denunciamo come la scelta dell’ex presidente della Regione di puntare tutto su Azienda Zero, indebolendo contemporaneamente il Dipartimento, avrebbe prodotto confusione e danni. E così è stato: ad oggi Azienda Zero è di fatto inattiva, la sua stazione appaltante paralizzata, mentre il Dipartimento Salute si ritrova senza 6 dirigenti di settore su 11, tra cui quello della farmaceutica, tutti incarichi affidati ad interim”.