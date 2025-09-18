Elezioni a Crotone, Torromino mette da parte i dubbi: “Io candidato a sindaco? Ci sono”

«La proposta del mio nome quale candidato a sindaco della città di Crotone, rappresenta un aspetto di un progetto molto più ampio». Sergio Torromino si è lasciato alle spalle tutte le reticenze dei mesi scorsi ed è pronto a correre come candidato sindaco nella primavera del prossimo anno. Una presa di posizione che deve aver spiazzato più di un alleato. E così nel pieno della campagna elettorale per le elezioni regionali del prossimo 5 e 6 ottobre, a Crotone è già partita anche la campagna elettorale per le comunali del 2026. Un primo candidato c’era già da tempo ed è l’attuale sindaco Vincenzo Voce, ma da qualche giorno “Noi Moderati”, partito a cui si è avvicinato Torromino da poco tempo, ha voluto lanciare una sfida a tutto il centrodestra, proponendo l’ ex parlamentare di Forza Italia come aspirante sindaco della città.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale