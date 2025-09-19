Morte di Francesco Mirabelli a Vibo Valentia, il sindaco Romeo: “Rispetto il dolore della città, ma continueremo a lavorare sulle criticità”

Romeo ha riconosciuto l’impatto emotivo che la vicenda ha avuto sulla comunità: «L’onda emotiva che oggi pervade la città è frutto di questa tragedia e la rispetto profondamente. Ha suscitato un’attenzione che io apprezzo, perché essere attenti alle problematiche della città significa essere una cittadinanza attiva. Ovviamente queste criticità devono essere evidenziate senza strumentalizzazione».

Il primo cittadino ha spiegato di aver scelto, insieme alla Giunta, la via del silenzio nei giorni successivi alla tragedia che ha colpito il piccolo Francesco Mirabelli, «nel momento del dolore profondo dei suoi familiari e di tutta la cittadinanza».

Il sindaco ha poi ricordato che, sin dal suo insediamento, l’Amministrazione ha messo a disposizione uno strumento online per segnalare le criticità del territorio: «Da un anno ci siamo fatti carico di annose e innumerevoli difficoltà della città, ma non siamo rimasti fermi. Abbiamo verificato e stiamo verificando, e il lavoro sarà incessante».

Romeo ha infine ribadito la propria disponibilità ad accogliere segnalazioni e osservazioni da parte dei cittadini: «Da parte mia c’è e ci sarà sempre l’impegno ad affrontare le problematiche che devono, possano e dovranno essere risolte».