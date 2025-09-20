Aou di Catanzaro, Capellupo contro la dg Carbone: «Smentita da Occhiuto: si dimette?»

«È emerso forte e chiaro l’imbarazzo della commissaria dell’aou “Dulbecco” Simona Carbone quando, intervenendo pubblicamente all’incontro promosso con i candidati alla presidenza della Regione sul secondo Pronto Soccorso di Catanzaro al Musmi, si è trovata a dover contraddire con i fatti e con i documenti la surreale boutade di Roberto Occhiuto». A sostenerlo è Vincenzo Capellupo, consigliere comunale di Cambiavento, facendo riferimento al progetto che la “Dulbecco” aveva presentato nel 2023 alla Regione Calabria per la realizzazione del secondo Pronto soccorso di Catanzaro: la struttura, nella proposta aziendale, dovrebbe nascere all’interno di 22 mila metri quadrati del Policlinico, a Germaneto.

